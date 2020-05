Il Napoli non ha mai offerto 25 milioni per Everton. Tale cifra, secondo quanto riferito da Radio Marte, sarebbe la richiesta minima del Gremio per la cessione. L’attaccante brasiliano è stato proposto e non è una priorità, anche perché extracomunitario e al Napoli ne piacciono diversi.

Il club partenopeo lo considera un’alternativa ed è convinto di poterlo pagare meno, forte della crisi del Gremio e della moneta brasiliana. Al giocatore è stato proposto un ingaggio in via ufficiale. Manca ancora qualche dettaglio economico per l’intesa definitiva (2 milioni più bonus l’offerta, 2.8 la richiesta). Pur di arrivare al Napoli è pronto a rinunciare ai diritti di immagine e al contratto con la Nike. Gli azzurri si fionderebbero su Everton solo qualora sfumassero obiettivi maggiori.