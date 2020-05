Radio Marte – Duello Napoli-Lipsia per Rashica: pronte due alternative

Ritorno di fiamma per Milot Rashica, attaccante del Werder Brema e della nazionale kosovara, profilo che a Giuntoli piace da tre anni. Secondo quanto riferito da Radio Marte, il Napoli avrebbe avuto dei contatti anche con gli agenti del giocatore. Rashica non disdegna l’ipotesi partenopea, ma c’è chi si è mosso prima e si tratta di squadre che sicuramente giocheranno la prossima Champions.

Il Liverpool era in pole nei mesi scorsi, ma l’ipotesi si è raffreddata dopo il lockdown. La squadra attualmente in pole è il Lipsia. Non si dovesse riuscire a spuntarla, l’alternativa più alla portata resta Boga, che potrebbe arrivare anche insieme a Rashica qualora partisse Insigne, ma occhio anche a Everton.