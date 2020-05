Everton è un obiettivo del Napoli, che non ha ancora mosso passi concreti per il talento brasiliano. A riferirlo è GloboEsporte, che fa sapere che la valutazione del Gremio non è inferiore ai 30 milioni di euro. Sul calciatore c’è anche il Borussia Dortmund e l’Everton di Ancelotti, con l’ex tecnico azzurro che avrebbe già effettuato qualche telefonata esplorativa per sondare la disponibilità del calciatore. Tuttavia, lo status di extracomunitario è un ostacolo.