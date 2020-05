Allan sempre più lontano dal Napoli. Il centrocampista brasiliano è il primo nome nella lista di Carlo Ancelotti e del suo Everton. Ai Toffees è accostato anche Gabriel Magalhaes, difensore del Lille che piace anche agli azzurri. A riferirlo è Nicolò Schira, che su Twitter scrive: “Il nuovo Everton parla brasiliano. Le prime scelte sono il centrale brasiliano Gabriel Magalhaes ed il centrocampista Allan. Nel frattempo Ancelotti sta cercando Thiago Silva: se non rinnova il contratto con il PSG, i Toffees faranno un tentativo”.

The new #Everton could speak brazilian: the first choices as central-defender and midfielder remains #GabrielMagalhães (Lille) and #Allan (Napoli). Meanwhile #Ancelotti is looking for #ThiagoSilva: if he doesn't extend his contract with #PSG, #Toffees will make an attempt… #EFC