Addio Koulibaly, si lavora a fari spenti per il sostituto: i nomi in lista

Addio Koulibaly. Il Napoli è alla ricerca di un sostituto, diversi i nomi in lista. L’edizione odierna di Repubblica scrive a riguardo:

“Comincia la caccia al successore di Kalidou. Identikit preferito del Napoli? Giovane ma già forte. Gi occhi sono tutti su Nikola Milenkovic, 22enne serbo in forza alla Fiorentina. Dopo tre stagione in viola, sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità. Non sarà semplice strapparlo via alla Fiorentina ma il Napoli vuole accontentare il proprio allenatore.

L’altro nome in lista, Gabriel Magalhaes (22enne brasiliano del Lille). Non sarà facile sopraffare la concorrenza, su di lui è forte il Chelsea di Lampard. Comunque il Napoli non si farà trovare impreparato ad un’eventuale addio di Koulibaly. Si lavora a fari spenti per il sostituto”.