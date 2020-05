Francesco Modugno, inviato per SKY Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla situazione rinnovi in casa SSC Napoli:

“Zielinski prolungherà sono al 2025, la clausola del giocatore toccherà circa 100 milioni: l’idea è quella di blindare un talento fondamentale per Gattuso, lui e Fàbian rappresentano gli intoccabili in zona mediana per il tecnico del Napoli.

Lo spagnolo ha già un contratto lungo ed importante, ma un giocatore come lui attrae tanti top club, ci saranno varie valutazioni in estate.

Maksimovic dovrebbe accodarsi a Zielinski e Mertens rinnovando, i discorsi sono molto avanzati, il Napoli inoltre sta iniziando a lavorare già su Di Lorenzo che sarà in scadenza solamente nel 2022, mentre per Hysaj il discorso è nettamente più complicato”.