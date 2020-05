Leroy Sané, esterno offensivo tedesco in forza al Manchester City di Pep Guardiola, avrebbe voglia di tornare in patria.

Sul tedesco ci sarebbe forte il Bayern Monaco, club che sarebbe in grado di soddisfare le richieste economiche dei citizens, ma a quanto pare non del giocatore: secondo quanto riportato dal Daily Star, i bavaresi avrebbero comunicato al giocatore un necessario taglio del lauto stipendio percepito in Inghilterra per accasarsi in Germania.

Aspetti economici sempre più livellato a seguito della crisi economica annessa alla pandemia da COVID-19.