Il Chelsea non applicherà il diritto di riscatto per Jeremie Boga. I Blues non hanno intenzione di versare al Sassuolo i 16 milioni della clausola, dunque prende sempre più piede la possibilità che il giocatore rimanga in italia. Il Napoli, che è alla ricerca del sostituto di Callejon, segue l’ivoriano da tempo e ha già avviato i primi contatti con il club emiliano. Secondo le fonti di Sportmediaset, però, nella trattativa per l’esterno 23enne si sarebbero inserite altre due società del nostro campionato, ovvero Milan e Atalanta.