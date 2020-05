CdS – Il Napoli fa spesa in casa del Lille: scelti i sostituti di Koulibaly e Milik

Un top di reparto non è mai facile da rimpiazzare, figurarsi due. Il futuro incerto di Kalidou Kolibaly e Arek Milik sta costringendo il Napoli e fare gli straordinari in sede di mercato, così gli azzurri per facilitarsi la vita hanno optato per fare la “spesa” in un unico posto, o meglio, in un’unica squadra: il Lille. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, tra le fila dei Les Dogues militano due giocatori che piacciono molto a Giuntoli e ADL, ovvero Gabriel Magalhaes e Victor Oshimen. Entrambi giovani e promettenti (22 e 21 anni), entrambi reduci da un ottima stagione in Ligue 1 (ricordiamo, terminata anzitempo per l’emergenza Covid-19). Il primo, difensore centrale brasiliano, andrebbe a rimpiazzare Koulibaly, senza dimenticarsi ovviamente dell’arrivo di Rahmani, acquistato nella sessione invernale di calciomercato; il secondo, centravanti della nazionale nigeriana, sostituirebbe il partente Milik, magari affiancato anche da qualche altro colpo per il reparto offensivo.