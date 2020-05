Nonostante la vicenda di Mertens sia andata a buon fine, destino verso cui sembra indirizzata anche quella di Zielinski, il Napoli continua ad avere delle questioni da dover risolvere in casa propria: il rinnovo di Josè Maria Callejon è una di queste. Sul contratto dello spagnolo si legge scadenza 30 giungo 2020, cioè tra poco più di un mese, motivo per cui allo stato attuale delle cose risulta difficile ipotizzare una sua permanenza. Intanto, il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena sulla proposta di rinnovo recapitata all’ex Real Madrid a dicembre: alla firma del biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, il 33enne si aspettava un riconoscimento, ma il bonus non è arrivato. El Caballero Triste ha scelto così di prendere altro tempo per riflettere, e ciò è stato reso possibile anche dalla proroga per il termine ultimo della stagione (31 agosto) stabilita dal Consiglio Federale della FIGC. In attesa del ritorno in campo, il Napoli si incontrerà quanto prima con Callejon per cercare di definire una volta per tutte la situazione.