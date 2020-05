La situazione relativa al rinnovo di Arek Milik si fa sempre più intricata. Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e sembrerebbe aver rifiutato le offerte finora recapitategli dal Napoli.

Come scrive Tuttomercatoweb, Milik sta riflettendo. Anche perché gli estimatori non mancano. Anzi, abbondano. Oltre a qualche club di Premier, sul polacco c’è da mesi l’interesse di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid.

Le sirene italiane – comprese quelle della Juventus – si limitano invece ad apprezzamenti, evitando fatti concreti. Insomma, la situazione è complessa, ma non impossibile. Entro fine maggio non è infatti escluso ci possa essere un summit tra Giuntoli e l’entourage di Milik, per capire la fattibilità di un eventuale rinnovo.