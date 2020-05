Stando a quanto si apprende da Radio Kiss Kiss Napoli, la redazione ha contattato il club per conoscere di più la situazione legata al futuro di Dries Mertens.

Il club fa sapere che non è stata fissata nessuna deadline. L’offerta formulata da Adl è sempre la stessa: 10 milioni complessivi per due anni con bonus alla firma. Mertens sta ancora valutando l’offerta, con l’Inter pronta all’assalto in caso di rifiuto.