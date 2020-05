Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scoprire. La redazione di Sky Sport fa sapere che la priorità del belga resta il Napoli, ma in agguato ci sono in primis Chelsea e Inter. La società azzurra riconosce il valore del calciatore, ma è anche consapevole dell’età e sta facendo le dovuta valutazioni. Diversi segnali che fanno pensare che la storia non è chiusa, che la questione rinnovo ancora non sia tramontata. I margini per il prolungamento ci sono ma non è facile. Mertens e il Napoli continuano a dialogare con tanti intermediari a lavoro.