Destini incrociati per Milik e Mertens. Se il belga comunicherà la decisione di andare via in scadenza, il Napoli proverà a trattenere il polacco rinnovandogli il contratto. Previsto, tra due settimane, un nuovo contatto risolutivo con l’entourage del numero 99. L’addio di Ciro potrebbe indurlo ad accettare il rinnovo in vista di titolarità indiscussa, ritocco dell’ingaggio e clausola a metà strada (50 la richiesta, 100 la controproposta della società e possibile accordo a 70). Il sostituto di Llorente, sicuro partente, è Petagna, che con Milik ed un attaccante di movimento (Azmoun primo in lista) potrebbe formare la batteria di centravanti della prossima stagione.

Nel frattempo, Dries Mertens aspetta l’ultima mossa del Napoli. Il corteggiamento dell’Inter c’è, l’offerta (importante) pure. L’attaccante belga avrebbe potuto firmare con un altro club già a gennaio, ma ha sempre dato priorità al rinnovo. La speranza dei tifosi (e di Gattuso) è sempre lì. Ciro aspetterà, ancora per poco, una contro-proposta degli azzurri. La questione multe è un ostacolo quasi insormontabile su cui né lui né De Laurentiis sembrano poter trovare un accordo. Ma Dries attenderà ancora qualche altro giorno in rispetto delle sue priorità. Poi sarà Inter o Chelsea o… altro.