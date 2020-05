Il Real Madrid non vuole svendere Luka Jovic. L’attaccante serbo è stato acquistato meno di un anno fa per 60 milioni dall’Eintracht Francoforte. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il nome di Jovic sarebbe in cima alla lista del Napoli in caso di cessione di Arek Milik, ma bisognerà capire quanto chiederà Florentino Perez per cedere la punta classe ’97 che quest’anno ha deluso le aspettative.