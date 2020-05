CdS – Napoli, cercasi attaccante: quattro nomi sul taccuino di Giuntoli

Il mercato degli attaccanti non può ancora decollare se il destino di Mertens e Milik non è ancora deciso. Il Napoli, però, ha allacciato una serie di contatti costruendo una lista di ipotetici sostituti. Il primo nome è quello di Luka Jovic, centravanti del Real Madrid che, oltre ad aver deluso le aspettative nella prima parte della stagione, è tornato da Belgrado con una frattura rimediata in quarantena. Dovrà stare fermo per un paio di mesi. Poi c’è Sardar Azmoun dello Zenit, nonché l’opzione Kean, magari in una maxi operazione con l’Everton di Ancelotti che a sua volta insegue Allan e Lozano. Nella lista compare anche il nome di Andrea Belotti ma il Torino fa muro. A riferirlo è il Corriere dello Sport.