Moise Kean può essere un’occasione per il Napoli, magari in ambito di una maxi operazione con l’Everton di Ancelotti, che segue Allan e Lozano. Il Real non vuole svendere Jovic ma deve abbassare le pretese. Nel frattempo l’ipotesi Kean resta viva. Il giovanotto in cerca di riscatto e consacrazione potrebbe finire in un affare con Allan e Lozano. Sull’ex Juve è vigile anche la Roma. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.