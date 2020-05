Continuano, incessanti, le voci su un possibile trasferimenti di Dries Mertens all’Inter a parametro zero. Nuove conferma arrivano da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato che scrive: “Tutto confermato quanto anticipato 25 giorni fa! L’Inter è in pole per Dries Mertens. Offerto al belga un biennale da €6M netti a stagione più premi. Nelle prossime settimane i nerazzurri contano di incassare il sì definitivo dell’attaccante in scadenza col Napoli”.

