Callejon via, il sostituto è già in squadra: la situazione sugli esterni

Dopo sette stagioni in maglia azzurra, a meno di colpi di scena, Josè Maria Callejon lascerà Napoli e il Napoli. Tanti i club spagnoli interessati a prenderlo in scadenza. Ci sono contatti avanzati con il Valencia che propone un biennale a cifre importanti. Sullo sfondo – attente – anche Siviglia, Atletico Madrid e Villarreal.

Il sostituto è già in squadra. Trattasi di Matteo Politano. Mister Gattuso aveva chiesto un esterno a piede invertito ed è stato accontentato. Del resto i 21,5 milioni più 2 di bonus investiti sono una cifra importante. Situazione, sulle fasce d’attacco, che va delineandosi. Younes in partenza. Confermato capitan Insigne a sinistra. Ounas sarà valutato. Lozano può partire a fronte di un’offerta soddisfacente, in caso contrario potrà contendere il posto a Politano sulla destra o essere l’effettiva riserva di Insigne sul lato opposto. In entrata sempre calda la pista che porta a Jeremie Boga del Sassuolo.