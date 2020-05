Anche La Repubblica ha confermato le indiscrezioni circolate questa mattina inerenti all’approdo di Dries Mertens all’Inter: il belga dovrebbe accasarsi ai nerazzurri con un contratto biennale, prendendo il posto di Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.

L’accelerate sarebbe stata effettuata da Beppe Marotta negli ultimi giorni, in modo da tagliare definitivamente fuori Napoli e soprattutto il Chelsea, altra pretendente pronta a far follie per accaparrarsi l’attaccante a parametro zero.