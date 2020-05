Il Napoli quest’estate preparerà una vera e propria rivoluzione. Gli azzurri sono pronti a rivoluzionare non solo il reparto offensivo, ma anche quello difensivo. Molti di quelli che prima erano considerati titolari, ora potrebbero cambiare aria, oltre a Kalidou Koulibaly sono pronti a lasciare la casacca azzurra anche Elseid Hysaj e Fouzi Ghoulam.

Stando all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i due terzini, ai margini della rosa da qualche tempo, hanno intenzione di cambiare aria. Il terzino albanese ha già deciso il suo futuro, confermato qualche giorno fa dal suo agente (Qui per saperne di più), e ha informato la società della sua decisione. D’altro canto il terzino algerino, dopo l’infortunio contro il City in Champions League di due anni fa, sembra non aver mai recuperato la condizione e il cambio di maglia potrebbe giovare al proseguo della sua carriera.

Intanto Giuntoli corre ai ripari e continua a seguire Gabriel del Lille (Qui per saperne di più) e Baptiste del Angers (Qui per saperne di più).