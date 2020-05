Rai – Offerta di rinnovo per Milik, ma il polacco pensa alla Juve: i dettagli

L’esperto di calciomercato firma Rai Ciro Venerato ha parlato della situazione relativa al rinnovo di contratto di Arek Milik durante ‘Goal Show’, programma in onda su Tv Luna: “Il Napoli ha fatto un’offerta a Milik che è perfettamente congrua con il momento generale del calcio e il rendimento del calciatore: 3,5 milioni netti più bonus fino al 2025, con una clausola minimo di 100 milioni. Il giocatore valuta la proposta di ADL, ma resta tentato dall’ipotesi di ricongiungersi con Sarri alla Juve, che è alla ricerca del dopo Higuain. Gli azzurri sono stati molti chiari con i bianconeri, l’ex Ajax non partirà per una cifra inferiore a 50 milioni, e soprattutto non sono favorevoli ad una trattativa che includa degli scambi. Non interessano i vari Bernardeschi, Romero o altri nomi: nessuna contropartita tecnica, se l’affare si farà ci sarà di mezzo solo il cash”.