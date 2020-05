L’attacco del Napoli potrebbe essere rivoluzionato per la prossima stagione. Il giornalista Rai, Ciro Venerato, a Goal Show su Tv Luna ha parlato dei profili monitorati dalla società azzurra per sostituire i possibili partenti:

“Azmoun? Piace. Lo vedono come il ‘vecchio’ Altobelli, e Gattuso lo proverebbe anche da esterno. L’idea del Napoli è questa: in caso di partenza di Mertens o Milik, Azmoun può arrivare; nel caso in cui fossero ceduti entrambi, arriverebbero due punte. Petagna sarà la terza prima punta del Napoli, come Llorente quest’anno, se restasse. Sulle fasce, vista la partenza di Callejon, vicinissimo al Valencia, arriverà uno: priorità Boga, su cui c’è già un discorso avviato, me l’ha confermato Carnevali. Oltre al neroverde, in lista altri due nomi: Ilicic, che piace anche alla Roma, e Orsolini. Su quest’ultimo la Juve vanta una recompera di 22 milioni nel 2020 e 30 milioni nel 2021 che difficilmente eserciterà”.