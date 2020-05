Gazzetta dello Sport – Callejon non rinnoverà: spunta l’idea Orsolini

Come titola l’edizione online della Gazzetta dello Sport, si parte da una certezza: Josè Callejon andrà via a fine stagione. Cristiano Giuntoli ha iniziato così a muoversi per trovare un sostituto dello spagnolo, che possa dividersi la fascia destra con Matteo Politano, approdato in azzurro nel mercato di gennaio. L’idea di “rivoluzione” del Napoli è quella di costruirsi una rosa completa in tutti reparti, basata sulla freschezza e sulla dinamicità, in altre parole spazio ai giovani. Uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino del ds partenopeo è quello di Riccardo Orsolini, ala di proprietà del Bologna, sul quale la Juve non farà valere il diritto di recompra. L’esterno 23enne, da qualche tempo nel giro della Nazionale, è stato protagonista in positivo dell’ottimo finale del campionato 2018-2019 da parte dei rossoblù, e stava continuando su questa linea anche nella stagione in corso, poi interrotta dall’emergenza Covid-19. Come detto, la Juventus ha scelto di defilarsi in maniera definitiva scartando l’ipotesi di recompra, dunque il Napoli potrà liberamente trattare con il club emiliano. Giuntoli è infatti al lavoro per fissare un incontro con l’ex diesse azzurro Riccardo Bigon, in modo da poter intavolare una prima trattativa. L’interesse del Napoli è stato anche confermato dal procuratore del giocatore stesso, Donato Di Campli, che però ha aggiunto come il suo assistito sia seguito da diversi club sia in Italia che all’estero.