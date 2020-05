Prima un’annata da protagonista all’Empoli, poi una metà stagione, questa (in teoria ancora in corso), molto positiva con la maglia del Napoli. Giovanni Di Lorenzo solo tre anni fa calciava sui campi della Lega Pro, mentre adesso si ritrova titolare di una squadra di massima serie virtualmente in corsa per almeno 2 obiettivi su 3. La sua costanza di rendimento in entrambe le fasi di gioco ne ha fatto un perno della squadra azzurra, tanto con Ancelotti quanto con Gattuso: sono caratteristiche del genere che hanno spinto una big europea come il Manchester United a fare i primi sondaggi per il laterale destro. Secondo il Corriere dello Sport, ADL intende infatti avviare le trattative di rinnovo quanto prima con l’agente del terzino Mario Giuffredi, in modo da poter blindare il suo assistito e tutelarsi nei confronti di club, come quello dei Red Devils, che in quanto ad offerte “generose” non sono di certo nuovi.