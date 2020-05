Nel Napoli che verrà, gli enigmi da risolvere sono tanti: uno di questi è Dries Mertens; l’attaccante belga ha un accordo verbale con De Laurentiis, ma non ha ancora firmato nulla e in questo stallo diverse squadre si sono inserite.

Il Chelsea è una di queste squadre e, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la corte dei londinesi è molto serrata: il tecnico Frank Lampard lo vuole a tutti i costi e da giorni ha iniziato a scambiarsi messaggi con il belga, ancora indeciso se restare a Napoli oppure no. Inoltre, oltre ai londinesi e all’Inter, c’è un’altra pretendente pronta a prendere il belga: l’Atletico di Simeone è pronto a lavorare sotto traccia per presentare al belga un’offerta molto generosa.