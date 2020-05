Tiene banco in casa Napoli la questione legata al futuro di Arek Milik. Il polacco, in scadenza nel 2021, senza accordo, verrà messo sul mercato dalla società azzurra. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, nei prossimi giorni ci sarà un contatto telefonico tra il club partenopeo e l’entourage dell’attaccante per carpire se ci sono i presupposti per rinnovare.