Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato oggi Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”. Queste le sue principali dichiarazioni sul mercato estivo del Napoli:

Su Boga: “Piace molto, ma prima bisognerà capire come si svilupperà la situazione in attacco. Con il Sassuolo non è mai facile trattare. Al momento, però, Giuntoli sembra in vantaggio: ha già allacciato rapporti con l’entourage e con il calciatore”.

Su Azmoun: “Tra lui e il Napoli c’è sempre la famiglia, che non vorrebbe un trasferimento in Italia. Inoltre, la valutazione che ne fa lo Zenit è molto alta. Il club russo punta molto sul proprio attaccante”.