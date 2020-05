Continua ad essere in bilico il futuro di Dries Mertens con la maglia del Napoli. L’attaccante, in scadenza di contratto, non ha ancora rinnovato col club azzurro. Stando a quanto riportato da Het Laatste Nieuws, quotidiano belga, il bomber azzurro sarebbe una priorità assoluta per il Chelsea, pronto a convincere il calciatore a trasferirsi a Londra.