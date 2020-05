Sky, Marchetti svela: “Due nomi per il dopo Milik. Seguito anche Immobile”

I dubbi sul futuro di Arek Milik e di Dries Mertens spingono il Napoli alla ricerca di un nuovo attaccante. La società partenopea è in attesa di capire l’evoluzione sui rinnovi di contratto prima di far partire l’offensiva per un nuovo bomber. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte, gli azzurri starebbero monitorando vari nomi, tra cui Ciro Immobile della Lazio ed Andrea Belotti del Torino. Entrambi i profili sono stati approvati dal tecnico Gennaro Gattuso.