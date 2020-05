Mertens, quante richieste! Il rinnovo è sempre lì che attende…

L’interesse per Dries Mertens accomuna molti top club europei. Con l’Inter e soprattutto il Chelsea, si sono mosse concretamente anche Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Il Monaco non stuzzica l’entusiasmo del folletto belga. Frank Lampard, coach dei Blues, l’ha telefonato personalmente per convincerlo a trasferirsi a Londra la prossima stagione. La proposta del club inglese è al momento la più allettante e suggestiva.

L’ipotesi Premier League (c’è anche il Newcastle) è la tentazione più forte, ma Dries (33 anni) dovrebbe fare i conti con una nuova realtà ed una preparazione atletica assai differente. Un cambiamento così netto, ad una certa età, può risultare difficile e questo Mertens lo sa. I soldi sul tavolo sono molti, vero, ma anche quelli del Napoli. La proposta di rinnovo è sempre lì che attende una firma.