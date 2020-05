Sky – Rakitic chiarisce: “Per tornare in campo vogliamo essere tutelati! Trasferimento? Vi svelo la mia posizione”

Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, ha parlato della questione Coronavirus e di un possibile trasferimento ai microfoni di Sky Germania. Il croato, recentemente, era stato accostato al Napoli in un affare che lo avrebbe visto passare nella squadra azzurra in cambio di Fabian Ruiz. Queste le sue parole: “Trasferimento? Adesso non ci penso! Ho ancora un anno di contratto e sempre, nella mia carriera, ho rispettato gli accordi fino all’ultimo giorno. Nel caso in cui questo non sarà possibile, ne discuteremo quanto prima con la società quando tutto questo sarà finito.

La situazione che stiamo vivendo è abbastanza drammatica. Nessuno sa come andrà a finire, in ogni caso però, noi calciatori, vogliamo essere tutelati come tutti gli altri lavoratori. Noi siamo pronti a fare la nostra parte perchè sappiamo che la ripresa del campionato potrebbe dare una grossa mano sia dal punto di vista economico che emotivo. Aspettiamo però un protocollo ad hoc che non lasci nulla a caso“.