Giuffredi sul futuro di Mario Rui e Di Lorenzo: “Si tratta il rinnovo con il Napoli”

Se da un lato la cessione di Elseid Hysaj è ormai cosa certa, dall’altro si lavora per i rinnovi di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. L’agente Mario Giuffredi ha parlato così del futuro dei suoi assistiti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per Mario e Giovanni stiamo trattando il rinnovo con il Napoli, le parti sono vicine e c’è ottimismo. Stop del calcio? Credo che a volte certe cose vengano fatte passare anche peggio di ciò che sono. Il calcio è un mondo dove girano tanti soldi, si potrà soffrire quest’anno e magari l’anno prossimo, ma tra due o massimo tre anni non risentiremo più dei danni causati dal virus. Questo sport è la terza azienda d’Italia per fatturato, non penso che le conseguenze del lockdown si protrarranno per tanto tempo”.