Chiariello: “Ecco cosa blocca l’affare Mertens e non solo”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale21 su un possibile trasferimento di Mertens. Ecco le sue parole:

“Il rinnovo di Dries Mertens è in una situazione di stallo. Dopo quell’incontro dell’1 marzo sembrava che un accordo fosse raggiunto e che la situazione in pochissimo si sarebbe risolta. Quello che frena l’operazione Mertens e non solo sono le multe di ADL ai giocatori. Le multe sono sicure e doverose e in tal senso ci saranno delle cause precise. Se Adl ritirerà le suddette multe diverse situazioni potrebbero sbloccarsi da Mertens passando per Zielinski a fine a Callejon.“