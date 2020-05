RAI: “Belotti? Il Napoli visiona prima Icardi”

Paolo Paganini, collega di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Sicuramente Belotti piace, la volontà del presidente De Laurentiis è quella di regalare un colpo che a mio giudizio potrebbe essere Icardi.

Belotti è un profilo seguito da vecchia data, nell’operazione potrebbe essere inserito anche Petagna, lo metterei però in stand-by perché il Napoli sta visionando prima di tutto la situazione di Icardi appunto.

Meret e Gattuso? Il tecnico del Napoli sta lavorando su determinate caratteristiche tecniche, proprio come fatto con Donnarumma. L’investimento del Napoli su questo ragazzo è stato importante, io vedo in lui il futuro della porta partenopea.



Bonaventura è a mio giudizio il centrocampista più vicino al Napoli, anche di Tonali: il milanista piace tanto a Gattuso per caratteristiche tecniche. Sul centrocampista che dire, Cellino accetterà la migliore offerta, anche se la crisi economica annessa al COVID-19 farà oggettivamente calare le pretese economiche, un po’ come succederà al Napoli per Koulibaly.

Il Napoli in ogni caso partirà da una posizione di forza anche in questo periodo di crisi economica visti i conti costantemente in regola”.