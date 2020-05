Ounas torna al Napoli: i tifosi del Nizza protestano sui social

Adam Ounas tornerà al Napoli: l’algerino ex Bordeaux non verrà riscattato dal Nizza, troppi i 25 milioni richiesti dalla società partenopea in un periodo che vede una delle peggiori crisi economiche di sempre abbattersi sul mondo.

Il ragazzo aveva condotto una buona stagione, scendendo in campo per 16 volte, mettendo a segno 4 goal e fornendo 4 assist, un infortunio ha poi influito sul rendimento dell’esterno, costringendolo allo stop.

I tifosi del Nizza, al momento della comunicazione della scelta di mercato, non hanno perso occasione per criticare la propria società: “Il miglior giocatore del team”, “Grave errore”, “Perchè?”, questi alcuni dei commenti postati su Instagram.