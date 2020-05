Goal.com – Il Napoli pesca ancora dal Brescia: sondaggio per Tonali

Sembra che il Napoli abbia trovato una squadra in particolare da cui attingere per la “rivoluzione” di mercato iniziata lo scorsa finestra di gennaio: il Brescia. Nonostante le Rondinelle occupino l’ultima posizione in classifica, ci sono diversi giocatori che hanno attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli: uno tra tutti è il talento made in Italy Sandro Tonali. Gli altri nomi sono Jesse Joronen per la porta e Andrea Cistana per la difesa, ma secondo Goal.com è sul giovane centrocampista che gli azzurri intendono concentrare le prossime mosse. Il presidente Cellino ha più volte ribadito che per assicurarsi le prestazioni del classe 2000 ci sarà bisogno di un notevole sforzo economico, ma gli ottimi rapporti che intercorrono tra lo stesso e Aurelio De Laurentiis potrebbero rendere l’operazione meno complicata. Il Napoli, in ogni caso, dovrà vedersela con una concorrenza più che agguerrita: sul mediano scuola Piacenza ci sono anche Roma, Juventus e Inter.