Continuano a girare voci secondo cui Alex Meret potrebbe davvero chiedere la cessione al Napoli, dopo sole due stagioni in azzurro. L’ex SPAL non avrebbe digerito le scelte di Gattuso, che ha ribadito più volte di preferire Ospina per una questione tattica relativa alla maggiore esperienza del colombiano nell’impostazione da dietro. La Gazzetta dello Sport riporta che Cristiano Giuntoli, per non farsi trovare impreparato qualora l’estremo difensore 23enne dovesse avanzare richieste di questo tipo, si sta già muovendo sul fronte portieri in sede di mercato: piace Jessie Joronen del Brescia, autore di una stagione tutto sommato positiva in termini individuali, nonostante l’ultimo posto in classifica occupato dalla sua squadra. Il Nazionale finlandese potrebbe rientrare infatti nell’operazione Tonali, talento made in Italy che ha stregato mezza Serie A, compresi ADL&Co.