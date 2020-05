Gazzetta – Immobile, chance minime per il Napoli: scelta fatta per il futuro

Ciro Immobile e la Lazio, un matrimonio destinato a continuare ancora a lungo. L’attuale capocannoniere del campionato ha dichiarato più volte di voler chiudere la carriera con la casacca biancoceleste, e pare che questo scenario stia prendendo sempre più forma: Lotito è pronto ad offrirgli un ricco contratto con scadenza nel 2025, quando il bomber ex Toro spegnerà 35 candeline. Oltre al ritocco dell’ingaggio, al centravanti della Nazionale è stata assicurata la fascia di capitano, visto che il suo attuale detentore, Senad Lulic, potrebbe appendere gli scarpini al chiodo entro le prossime 2 stagioni. La Gazzetta dello Sport conferma quindi le poche chance per il Napoli di avvicinarsi a Ciruzzo, nonostante il club azzurro continui a non mollare la presa per volere di Giuntoli e dello stesso ADL.