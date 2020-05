CdS – Napoli attivo sul mercato per la difesa: torna di moda Todibo

Jean-Clair Todibo: un nome al quale il Napoli si era avvicinato non poco nell’estate di 2 anni fa. Poi, la scelta di approdare in un top club come il Barcellona, pur sapendo che si andava incontro al rischio di trovare poco spazio. Purtroppo per il centrale francese, questa possibilità si è verificata: appena 4 presenze con la maglia blaugrana. A gennaio viene mandato in prestito oneroso allo Schalke, ma è probabile che i tedeschi non eserciteranno il diritto di riscatto per l’ex Tolosa, complice l’attuale situazione di emergenza che non gli ha permesso ritrovare la continuità. Ecco che allora gli azzurri potrebbero approfittare del momento per riavvicinarsi al difensore classe ’99: secondo il Corriere dello Sport, la giovane età, unita all’attuale bassa quotazione sul mercato, rappresenterebbero una ghiotta occasione per centrare un obiettivo che Cristiano Giuntoli non ha mai realmente smesso di seguire.