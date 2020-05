Come comunica l’edizione odierna di Sky Sport, il mercato del Napoli non si ferma. Nonostante il periodo di quarantena, Giuntoli continua a osservare talenti da aggiungere alla rosa azzurra, come fatto già a gennaio con Demme, Lobotka e Politano.

L’attenzione del ds partenopeo sarebbe finita su tre calciatori attualmente in forza al Brescia: il primo è – ovviamente – Sandro Tonali, centrocampista centrale classe 1999 già nel mirino di Inter e Juventus. E la cui valutazione sembra lievitare sempre di più, almeno secondo il presidente Cellino.

Gli altri due sono profili meno famosi al grande pubblico. Il difensore Cistana, classe 1997, potrebbe essere un investimento per la difesa del futuro (di cui farà parte anche Rrahmani). Mentre per la porta piace il finlandese, classe 1993, Joronen.