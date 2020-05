Gennaro Gattuso sarà l’allenatore del Napoli per il prossimo anno, dopo aver fatto un lavoro straordinario per rilanciare la squadra dopo un inizio difficile che poteva portare a una separazione del tecnico calabrese con il Napoli.

Infatti, dopo la sconfitta con la Fiorentina, Gattuso aveva totalmente deluso, tanto che Giuntoli stava sondando il terreno per cambiare guida tecnica a fine anno: come riporta la redazione di Tuttomercatoweb, Giuntoli ebbe un contatto con Juric per la panchina del Napoli nell’ambito della trattativa per Rrahmani.

Però, dopo la sconfitta interna con la Fiorentina, Gattuso ha risollevato il Napoli, esclusa la sconfitta contro il Lecce, e ha convinto sia De Laurentiis sia Giuntoli per la conferma.