Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere lontano dalla Juventus. Ne parla il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto dagli studi di Sky Sport: “Da quello che ho saputo Gonzalo vorrebbe tornare in Argentina per stare vicino alla madre malata e alla sua famiglia. Dunque per motivi familiari potrebbe decidere di trovare una soluzione con la Juventus ed interrompere il rapporto. Credo che al termine della stagione possa lasciare definitivamente i bianconeri”.