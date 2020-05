Dries Mertens ha una cospicua offerta sul tavolo da parte del Newcastle, ma il belga è un obiettivo anche di Chelsea, Monaco ed Inter. Secondo quanto riferito da Daily Star, il Newcastle sarebbe disposto ad offrire uno stipendio da 6 milioni di sterline all’anno pur di convincerlo. I Magpies si sono uniti alla corsa per tesserare l’attaccante azzurro, che potrebbe rivelarsi il vero affare dell’estate.

Il contratto di Mertens con il Napoli scadrà alla fine di questa stagione e non c’è ancora alcun accordo per il prolungamento perchè il belga sta valutando le numerose offerte che gli sono arrivate dall’Europe. Il Chelsea segue Mertens da gennaio, ma l’offerta dei Blues nel mercato invernale è stata declinata. Tuttavia, la squadra di Frank Lampard non ha perso le speranze ed è ancora in corsa.