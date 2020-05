Il mercato della Fiorentina s’intreccia a quello del Napoli, almeno per quanto riguarda la difesa: non è un mistero, infatti, che il Napoli abbia un interesse per German Pezzella, centrale della Fiorentina accostato agli azzurri.

Come riporta il Corriere Fiorentino, Pezzella può partire, mentre Milenkovic e Caceres resteranno in viola: al posto dell’argentino, Daniele Pradé, ds della Fiorentina, vuole 2 obiettivi azzurri: uno è Marash Kumbulla, il difensore albanese che ha rifiutato il Napoli e che potrebbe seguire lo stesso percorso del suo compagno Amrabat, vicino al Napoli ma poi acquistato dalla Viola; un altro nome è quello di Daniele Rugani, difensore vicino a lasciare la Juve dopo diversi anni in cui ha faticato per giocare con continuità. Il suo nome era stato accostato al Napoli per un ipotetico scambio con Milik, ma questo scenario sembra molto difficile da realizzarsi.