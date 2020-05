Moise Kean non ha convinto l’Everton. Gli inglesi sono pronti a lasciarlo partire durante la prossima sessione di mercato. È stato proposto come contropartita parziale per l’affare Allan o magari in una maxi trattativa con Allan e Lozano, e il Napoli ci pensa. Oltre al club partenopeo, sull’ex Juve, però, c’è anche la Roma che punterebbe ad un prestito biennale con obbligo di riscatto. Lo riporta il portale Calciomercato.com.