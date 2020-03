Nicolò Schira, esperto di mercato ed ex giornalista della Gazzetta, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione rinnovi in casa partenopea, soffermandosi sul rinnovo di Milik. Queste le sue parole:

“Per il momento la sua situazione è in stallo: Mertens rinnoverà e arriverà Petagna. Faccio difficoltà a vedere la società partenopea che soddisfi in tutto e per tutto le richieste del giocatore: ora come ora, è idealmente il terzo attaccante della rosa della prossima stagione. Credo che entrambe le parti dovranno arrivare a un compromesso nelle prossime settimane, che sono decisive per l’accordo sul rinnovo”.