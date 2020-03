FOTO – Rinnovo Mertens, il belga a pranzo con De Laurentiis! Accordo in arrivo: le ultime sulla trattativa

“Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens a pranzo insieme per discutere del rinnovo del contratto dell’attaccante azzurro. Sono arrivati uno dopo l’altro, poco dopo le 13:30, al Grand Hotel Vesuvio e si sono accomodati in una sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden del pentastellato Albergo di via Partenope. In questi minuti, senza altre persone a tavola, i due stanno discutendo del rinnovo contrattuale del nazionale belga, fresco di record con la maglia del Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha offerto un biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus legati ai gol ed alla qualificazione in Champions League. Mertens, prima di accettare, vuole che la società azzurra soddisfi un’altra richiesta: un bonus di cinque milioni di euro al momento della firma. L’incontro di oggi è comunque sintomatico che l’accordo tra le parti sia vicino”.

Lo riporta ilmeridianonews.it che ha pubblicato anche uno scatto che immortala il presidente Aurelio De Laurentiis e l’attaccante Dries Mertens. La foto: