Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulla vicenda Koulibaly-PSG sul profilo personale Twitter: “Il Paris Saint-Germain è interessato a Kalidou Koulibay in vista del mercato estivo. Ci sono i primi contatti tra Leonardp e l’agente del calciatore Fali Ramadani. Il senegalese può rimpiazzare Thiago Silva, se il presidente Al Khelaifi non rinnoverà il contratto del difensore brasiliano. Il Napoli per cedere Koulibaly chiede una cifra di 100/110 milioni”.