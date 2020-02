Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli starebbe trattando anche per il rinnovo di Milik. Il contratto dell’attaccante polacco scade del 2021, quindi c’è ancora tempo per rinnovare. Tra le parti non ci sarebbe, però, ancora un accordo. Due sono i nodi da sciogliere: clausola rescissoria e l’ingaggio (clicca qui per maggiori info). Quindi, al momento, non c’è ancora intesa, e non bisogna escludere un addio in estate.